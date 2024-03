Aktuell Land

Ab März 5,9 Prozent mehr Lohn für Bäckerinnen und Bäcker

Bäckerinnen und Bäcker in Baden-Württemberg sollen zum ersten März 5,9 Prozent mehr Lohn bekommen. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Freitag in Stuttgart mit. Außerdem sollen die Löhne und Gehälter zum ersten Dezember 2024 um weitere 100 Euro steigen. Nach einer langen und schwierigen Verhandlungsrunde haben sich die Tarifvertragsparteien am Donnerstag in Karlsruhe auf diese Tarifsteigerung geeinigt.