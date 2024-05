Aktuell Land

A81 wird zur Bergung eines ausgebrannten Lastwagens gesperrt

Wegen der Bergung eines ausgebrannten Lastwagens muss die Autobahn 81 bei Pleidelsheim in Richtung Stuttgart erneut voll gesperrt werden. Mit der Bergung werde am Mittwochabend gegen 22 Uhr begonnen, wie die Polizei mitteilte. Wegen des brennenden Lastwagens war die A 81 bereits am Mittwochmittag zeitweise voll gesperrt, später wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Der mit insgesamt 20 Tonnen schweren Papierrollen beladene Lastwagen war zuvor aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten.