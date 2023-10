Aktuell Land

A81 bei Sindelfingen wegen Bauarbeiten nachts gesperrt

Die Autobahn 81 ist bei Sindelfingen am Wochenende nachts in beide Richtungen gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Sindelfingen wird die Autobahn zunächst von Freitagabend um etwa 22.00 Uhr bis Samstag gegen 8.00 Uhr nicht befahrbar sein, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) mitteilte. Eine zweite Sperrung ist im Zuge der Erweiterung der A 81 im selben Bereich von Samstag gegen 22.00 Uhr bis Sonntag um etwa 7.00 Uhr geplant. Während der Vollsperrung sind Arbeiten an der neuen Brücke zwischen Böblingen und Sindelfingen geplant.