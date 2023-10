A8-Tunnel bei Gruibingen in Nacht auf Sonntag teils gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird der A8-Tunnel bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) wegen Wartungsarbeiten in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Zwischen 19.00 Uhr und 6.00 Uhr werde daher der Verkehr an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt geleitet, teilte die Autobahn GmbH des Bundes im Vorfeld mit. Der Verkehr auf der Gegenfahrbahn in Richtung Stuttgart/Karlsruhe sei nicht betroffen.

Den Angaben zufolge wird der Verkehr über eine Umleitung bis zur Anschlussstelle Mühlhausen geführt, diese sei als U27 ausgeschildert. »Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest bittet darum, Navigationsgeräte auszuschalten und der offiziellen Umleitungsstrecke zu folgen«, hieß es weiter. Hierdurch sollen Staus in Ortschaften und auf vermeintlichen Schleichwegen vermieden werden. Der Fernverkehr solle die Sperrung weiträumig umfahren.

Auch zwischen Mittwoch und Freitag nächster Woche kommt es zu Beeinträchtigungen auf der A8 im Raum Stuttgart. Laut der Autobahn GmbH werden jeweils zwischen 19.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens Fahrbahnschäden behoben. »Auf Höhe der Anschlussstelle Degerloch («Echterdinger Ei») werden die Überleitung von der B27 aus Tübingen kommend und die Auffahrt von der Nebenfahrbahn aus Möhringen auf die A8 (Richtung München) gesperrt«, hieß es. Der Verkehr werde über die Flughafenrandstraße geleitet. Auch die Ausfahrt in Esslingen ist in diesen Zeiten nicht möglich