A8 bei Pforzheim am Wochenende komplett gesperrt

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn 8 bei Pforzheim (»Enztalquerung«) müssen die Menschen am Wochenende wieder Umwege in Kauf nehmen. Von Freitagabend, etwa 20.00 Uhr, bis Montag gegen 8.00 Uhr soll die Strecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest angekündigt hat. Umleitungen seien eingerichtet.