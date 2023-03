Aktuell Land

96-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand in Breisach

Bei einem Wohnungsbrand in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist eine 96 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Im Krankenhaus sei sie dann an den Folgen der schweren Verbrennungen gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Feuer brach am Dienstag in der Wohnung aus. Angaben zur Brandursache und der Schadenshöhe konnten zunächst keine gemacht werden.