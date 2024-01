Aktuell Land

93-Jähriger mit Auto in Schaufenster geprallt

Bei einem Unfall in Niedernhall (Hohenlohekreis) ist ein 93-Jähriger mit seinem Auto in ein Schaufenster geprallt. Der Mann hatte wohl beim Abbiegen eine rote Ampel übersehen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch den Zusammenstoß kam das Auto des 93-Jährigen ins Schleudern und prallte in das Schaufenster eines anliegenden Geschäfts.