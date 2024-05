Aktuell Land

91-jähriger behindert Rettungshubschrauber bei Landung

Ein 91 Jahre alter Autofahrer hat einen Rettungshubschrauber im Kreis Tuttlingen bei der Landung behindert. Der Hubschrauber sollte nach einem Unfall bei Talheim zwei schwer verletzte Menschen in ein Krankenhaus bringen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch als der Pilot am Sonntag zur Landung ansetzte, musste er wegen des 91-Jährigen wieder abdrehen.