Aktuell Land

88-Jähriger begeht auf Friedhof mehrere Brandstiftungen

Ein 88 Jahre alter Rentner ist verdächtig, sieben Mal Grünschnittbehälter auf einem Friedhof in Lörrach angezündet zu haben. Am Dienstag wurde der Mann dann auf frischer Tat ertappt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte.