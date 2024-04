Aktuell Land

87-jährige Autofahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Eine 87-jährige Autofahrerin ist in Walddorfhäslach im Kreis Reutlingen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die Frau die Vorfahrt eines 44-jährigen Autofahrers missachtet. Dadurch stießen die beiden Autos zusammen und der Wagen der 87-Jährigen wurde auf einen Gehweg geschoben. Ihr Auto prallte dort gegen einen Lichtmast und eine Mauer. Der 44-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall am Freitag ein Sachschaden von rund 17.000 Euro.