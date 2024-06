Bitte aktivieren Sie Javascript

86 Schüler einer Schule in Filderstadt (Kreis Esslingen) sind vermutlich wegen eines Reizgasaustritts verletzt worden - sie klagten über Augen- und Atemwegsreizungen. Zwölf Schüler mussten zudem ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher. In dem Bildungszentrum wurde am Freitag nach ersten Erkenntnissen Pfefferspray versprüht. Der betroffene Bereich der Schule wurde geräumt und belüftet. Alle Schüler wurden in Sicherheit gebracht.

PM Polizei