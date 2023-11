Aktuell Land

84-Jährige von Straßenbahn erfasst und schwerst verletzt

Eine 84-Jährige ist in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und eingeklemmt worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Fußgängerin am Mittwoch die Bahn, als sie eine Straße überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die eingeklemmte Frau befreien. Rettungskräfte brachten sie am Mittwoch mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Ob die Frau in Lebensgefahr schwebt, war nach Angaben eines Sprechers der Polizei zunächst unklar.