83-Jähriger soll Ehefrau erschossen haben

Ein 83-Jähriger wird verdächtigt, seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Friedrichshafen (Bodenseekreis) erschossen zu haben. Der Mann sitze wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.