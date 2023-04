Aktuell Land

82-Jähriger wird bei Gartenarbeiten in Fräse gezogen

Ein 82-Jähriger ist bei Gartenarbeiten in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) mit seinem Bein in eine Fräse gerutscht und dabei verletzt worden. Gemeinsam mit einem Angehörigen habe der Senior am Montagabend in seinem Garten gearbeitet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dabei sei der Mann ausgerutscht und unter die Gartenfräse gefallen. Er sei immer weiter in die Maschine gezogen und schließlich vom Angehörigen befreit worden. Ein Hubschrauber habe den 82-Jährigen in ein Krankenhaus geflogen. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar.