82-Jährige soll Polizei mit Schreckschusswaffe bedroht haben

Mit einer Schreckschusswaffe soll eine 82-Jährige in Schwäbisch Gmünd einen Polizisten in der Wohnung ihres Sohnes bedroht haben. Zuvor sei am Montag der Rettungsdienst zum 55-jährigen Sohn der Frau gerufen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.