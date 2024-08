82-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Die Polizei ermittelt zu einem Autounfall in Hockenheim. (Symbolbild)

In der Nähe von Hockenheim ist eine 82-Jährige mit ihrem Auto von der Landstraße abgekommen und so stark gegen eine Leitplanke geprallt, dass sich der Wagen überschlug und auf dem Dach landete. Dabei wurde die Frau schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Unklar war zunächst, warum die 82-Jährige am Sonntag auf der Landstraße 599 im Rhein-Neckar-Kreis die Kontrolle über ihr Auto verlor. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem demolierten Wagen geborgen werden. Auch eine Straßenlaterne wurde beschädigt.