Aktuell Land

750.000 Euro Schaden bei erneutem Brand in Autohaus

Auf dem Gelände eines Autohauses in Achern (Ortenaukreis) sind in der Nacht zu Donnerstag erneut mehrere Autos in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brannten sieben hochwertige Fahrzeuge der Marken BMW, Mercedes und Audi aus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 750.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittle, man gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Offenburg.