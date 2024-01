74-Jähriger stirbt nach Wohnhausbrand im Kreis Biberach

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 74-Jähriger ist beim Brand eines Wohnhauses in Bad Schussenried (Kreis Biberach) so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus gestorben ist. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) berichtet.

Das Feuer war den Angaben zufolge am Freitagabend aus zunächst ungeklärten Gründen in der Wohnung des Seniors im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten die Flammen schon auf den Dachstuhl übergegriffen.

Die Feuerwehr rettete den 74-Jährigen mit schweren Verbrennungen am Oberkörper und einer Rauchvergiftung aus seiner Wohnung. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik.

Die Einsatzkräfte weckten der Mitteilung zufolge außerdem einen Bewohner im Erdgeschoss und brachten ihn unverletzt in Sicherheit. Der Schaden lag den Angaben zufolge bei rund 400.000 Euro.

