74-Jähriger fährt Müllmann tot

Ein 74-Jähriger hat am Donnerstag in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) einen Müllmann totgefahren. Der 57-Jährige starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.