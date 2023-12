Aktuell Land

70-Jähriger stürzt mit Fahrrad und stirbt

Ein 70-Jähriger ist mit seinem Fahrrad in Freiamt (Kreis Emmendingen) gestürzt und kurz danach gestorben. Ein Zeuge habe den auf den Boden liegenden Senior gesehen und am Samstag den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Eine Reanimation blieb erfolglos. Der 70-Jährige starb noch am Unfallort. Es blieb unklar, weswegen der Senior gestürzt war. Einen medizinischen Notfall schließt die Polizei vorerst nicht aus.