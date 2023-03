Aktuell Land

70-Jähriger hortet Dutzende Waffen und Munition: Haftbefehl

Vier Waffen lagen ungesichert auf seinem Kühlschrank, die anderen ebenfalls gut sichtbar in der Wohnung: Gegen einen 70 Jahre alten Sportschützen aus Sinsheim ist Haftbefehl wegen unerlaubten Besitzes von 27 Schusswaffen erlassen worden. Darunter befanden sich drei Kriegswaffen, zahlreiche Waffenteile und Munition, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Beamte fanden die Waffen bei zwei Wohnungsdurchsuchungen am vergangenen Donnerstag in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), die mehrere Tage dauerten.