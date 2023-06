Aktuell Land

67-Jähriger wird unter Heuballen begraben und verletzt

Beim Einlagern von Heu in Rainau im Ostalbkreis ist ein Mann unter mehreren herabfallenden Heuballen begraben und schwer verletzt worden. Der 67-Jährige kam nach Polizeiangaben vom Sonntag ins Krankenhaus. Den Ermittlungen zufolge war der Mann am Samstag mit einem Radlader in der Halle eines landwirtschaftlichen Anwesens unterwegs. Nachdem er das Gefährt verlassen hatte, fielen mehrere schwere Heuballen vom Radlader und trafen den 67-Jährigen.