65-Jähriger verletzt zwei Polizisten mit Axt

Ein 65-Jähriger hat im Enzkreis zwei Polizisten mit einer Axt angegriffen und verletzt. Zuvor habe der Mann trotz eines gerichtlichen Verbots am Sonntag eine Wohnung in Mühlacker betreten, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten sei er zunächst geflüchtet und habe anschließend die Polizisten mit der Axt attackiert. Die beiden Beamten seien leicht verletzt worden. Der Mann sei festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden.