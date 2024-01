Aktuell Land

65-Jährige von Bus erfasst: Mann soll sie angerempelt haben

Eine 65-Jährige soll in Ludwigsburg von einem Mann angerempelt und dadurch von einem Linienbus erfasst worden sein. Ersten Erkenntnissen nach war es ein betrunkener 40-Jähriger, der die Frau am Samstag von hinten angerempelt haben soll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 65-Jährige kam, nachdem sie frontal von dem Bus erfasst worden war, in ein Krankenhaus. Es war zunächst unklar, wie schwer sie verletzt wurde. Dem 40-Jährigen wurde Blut entnommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.