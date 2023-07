Aktuell Land

63-Jähriger zündet Bibeln auf Altar in Kirche an

Ein 63 Jahre alter Mann hat in Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) zwei Bibeln auf dem Altar einer Kirche angezündet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Mann am Sonntag fest, bis die Polizei eintraf. Die Gefahr, dass sich das Feuer auf die Kirche und deren Mobiliar ausbreitete, bestand demnach nicht. Die Höhe des Schadens und der Grund für das Anzünden der Bibeln war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.