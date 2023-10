Aktuell Land

61 Jahre alte Bewohnerin nach Wohnhausbrand verletzt

Aus noch unklaren Gründen ist im Rems-Murr-Kreis ein Feuer in der Küche eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitt eine 61 Jahre alte Bewohnerin eine Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus. Das Feuer war am Dienstagabend in der Küche der 61-Jährigen in Waiblingen ausgebrochen. Ein Passant hatte den schwarzen Rauch aus einem Fenster bemerkt und die Polizei gerufen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand in der Wohnung zu stoppen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.