Aktuell Land

6000 Euro Geldstrafe für VfB nach Pyro-Vorfällen im Pokal

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro zahlen. Fans der Schwaben hatten zu Beginn des DFB-Pokalspiels gegen Regionalligist TSG Balingen (4:0) am 12. August in Reutlingen Rauchtöpfe gezündet. Der Verein habe dem Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zugestimmt und es sei damit rechtskräftig, hieß es in einer Verbandsmitteilung vom Mittwoch.