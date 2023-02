Aktuell Land

60-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Autofahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und soll dabei fast einen Beamten umgefahren haben. In Böblingen sollte der 60-Jährige einer Kontrolle unterzogen werden, weil er schlafend in seinem stehenden Auto am Busbahnhof die Busse behinderte, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.