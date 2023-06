Aktuell Land

57-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß bei Gaildorf

Bei einem Frontalzusammenstoß bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein 57-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Wagen auf der B19 am Donnerstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache vollständig auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Klein-Lkw zusammengestoßen. Der 33-jährige Lkw-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die B19 war über Stunden in beiden Fahrtrichtungen zu Aufräumarbeiten voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.