53-Jähriger soll Mann in Pforzheim mit Axt attackiert haben

Ein 53-Jähriger soll in Pforzheim einen flüchtigen Bekannten mit einer Axt attackiert und leicht am Kopf verletzt haben. Der Tatverdächtige werde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Polizeisprecher.