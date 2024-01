Aktuell Land

52 Jahre alter Taucher ertrinkt im Bodensee

Bei einem Tauchgang im Bodensee ist ein 52 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren der Mann und sein Tauchpartner am Mittwoch bei stürmischem Seegang in Not geraten. Der 52-Jährige wurde den Angaben zufolge durch die Wellen mehrfach an die Promenadenmauer und den Schiffsanleger in Meersburg geschleudert, bis er das Bewusstsein verlor. Ohne Atemregler im Mund sei er noch mehrere Minuten im Wasser getrieben, bis ihn sein Tauchpartner und Passanten an Land zogen. Der Tauchpartner wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht.