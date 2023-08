Aktuell Land

500 Kilo tote Fische in Probstsee: Blaualgen im Verdacht

Etwa 500 Kilogramm tote Fische mussten aus einem Stuttgarter See geholt werden. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist die Ursache für das Fischsterben noch unklar. »Wir haben noch am Morgen optimale Sauerstoffwerte im Wasser gemessen«, sagte die Leiterin der Dienststelle Zentrale Aufgaben im Tiefbauamt, Kornelija Virag, laut Mitteilung. »Es muss also andere Gründe geben: Blaualgen etwa oder andere Stoffe, die vielleicht in den See gelangt sein könnten.« Der Probstsee, in dem die toten Fische gefunden wurden, hat keinen natürlichen Zulauf, sondern wird von Grund- und Regenwasser gespeist. Die Freiwillige Feuerwehr pumpe noch bis zum Abend Frischwasser in den See, um die Situation zu stabilisieren.