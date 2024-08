500.000 Euro Schaden bei Gebäudebrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Gebäudebrand in Gerlingen (Landkreis Ludwigsburg) hat einen geschätzten Schaden von mindestens 500.000 Euro verursacht. Das Feuer war am Montag aus zunächst unklaren Gründen in dem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Polizisten hätten zwei Bewohner evakuiert, ein Großteil habe die betroffenen Gebäudeteile jedoch eigenständig verlassen.

Einer von drei Gebäudeteilen sei zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Stadt habe die betroffenen Bewohner untergebracht. Die angrenzende Straße war einem Polizeisprecher zufolge rund drei Stunden lang gesperrt.