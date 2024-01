Aktuell Land

500.000 Euro geschätzter Schaden nach Brand in Gaststätte

Bei einem Brand in einer Gaststätte in Zimmern ob Rottweil (Kreis Rottweil) ist ein Schaden von geschätzt 500.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Innenraum der Gaststätte aus und weitete sich auf Gästezimmer und Wohnungen oberhalb des Restaurants aus, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte. Ein Mensch, der im Haus war, habe sich retten können und blieb unverletzt. Wie es zu dem Brand am Mittwoch kam, war zunächst unklar.