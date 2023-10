Aktuell Land

5. November: Evakuierung wegen Bombenentschärfung

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe müssen zahlreiche Stuttgarter ihre Wohnungen verlassen. Insgesamt 1900 Anwohner sind von der Evakuierung betroffen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Am Sonntag, 5. November, sollen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes die zwischen dem Stadtteil Steinhaldenfeld und dem Ort Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) befindliche Bombe bergen. Die Polizei lässt von 9.00 Uhr an einen Sicherheitsbereich räumen. Der Verkehr wird umgeleitet, auch Busse fahren eingeschränkt. Anwohner, die keine andere Möglichkeit haben, können in der Turnhalle Steinhaldenfeld unterkommen.