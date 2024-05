Aktuell Land

47-jähriger Autofahrer kommt von Straße ab: Schwer verletzt

Ein 47-jähriger Autofahrer ist bei Stuttgart in einer Kurve von der Straße abgekommen, gegen zwei Bäume geprallt und dabei schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vermutlich sei der Mann wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der Linkskurve von der Straße abgekommen, so die Polizei weiter. Außerdem stellten Beamte fest, dass der 47-Jährigen offenbar betrunken war und veranlassten im Krankenhaus eine Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall am Samstag entstand ein Schaden von rund 60 000 Euro.