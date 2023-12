Aktuell Land

46 Staatsdiener auf 1000 Einwohner im Südwesten

Auf 1000 Einwohner in Baden-Württemberg sind im Jahr 2022 genau 46 Beschäftigte im öffentlichen Dienst gekommen. Dies teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mit. Bei den Landesbeschäftigten betrug die Anzahl demnach 26. Im Jahr 2022 waren im öffentlichen Dienst im Land insgesamt 523.390 Vollzeitäquivalente (VZÄ) beschäftigt; darunter 288.920 im Landesbereich.