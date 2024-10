46-Jähriger in Göppingen getötet - Suche nach Täter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 46 Jahre alter Mann ist in Göppingen getötet worden. Die Suche nach dem Täter oder den Tätern laufe, teilten Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Leiche des Mannes sei bereits am Mittwochabend in einer Wohnung gefunden worden. Laut der Obduktion wurde der Mann Opfer eines Tötungsdelikts. Wie der 46-Jährige getötet wurde, teilten die Ermittler zunächst nicht mit.

Die Kriminalpolizei Ulm hat zur Aufklärung eine Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittlungen liefen derzeit auf Hochtouren und in alle Richtungen, hieß es. Am Donnerstag waren demnach Polizisten in dem Wohngebiet unterwegs, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen.

Hinweise auf einen Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen in einer Göppinger Bar Anfang Oktober gebe es derzeit nicht. Auch in diesem Fall ist der Täter noch auf der Flucht. Er hat laut Polizei einen Mann getötet und zwei weitere Männer verletzt.