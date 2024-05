Aktuell Land

43-Jähriger verletzt in Pforzheim vier Männer mit Messer

Ein 43-Jähriger hat in einem Café in Pforzheim vier Männer mit einem Messer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag fügte der Mann ihnen in der Nacht zum Samstag oberflächliche Schnittverletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen sei der 43-Jährige zuvor aus dem Café geworfen worden, weil er dort Menschen belästigt haben soll. Später sei er mit einem Messer zurückgekehrt.