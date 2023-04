Aktuell Land

4:2 gegen Bielefeld: KSC hat Ligaverbleib so gut wie sicher

Der Karlsruher SC hat nach drei sieglosen Spielen in Serie mal wieder gewonnen und den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga damit so gut wie sicher. Die Badener bezwangen Arminia Bielefeld am Sonntag nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 4:2 (0:1) und liegen nun zwölf Punkte vor dem Relegationsrang 16. Die Arminia vergab eine Reihe guter Chancen, kassierte im fünften Spiel unter ihrem neuen Trainer Uwe Koschinat die erste Niederlage und rutschte auf Platz 15 ab.