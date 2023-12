Aktuell Land

41-Jähriger stirbt bei Lkw-Unfall auf A8

Bei einem Unfall mit vier Lastwagen auf der Autobahn 8 ist am Dienstagnachmittag ein 41-jähriger Fahrer noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei in Pforzheim am Dienstag mitteilte, kam es gegen 15.00 Uhr aus bisher nicht bekannten Gründen zu dem schweren Unfall. Zwei 25-Jährige konnten ihre Fahrzeuge demnach unverletzt verlassen, ein 72-Jähriger musste aufwendig befreit werden. Um die Ursache zu klären, wurde laut Polizei ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden.