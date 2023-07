Aktuell Land

400 Menschen identifiziert nach Krawallen nahe AfD-Parteitag

Nach den Ausschreitungen bei einer Demonstration gegen den AfD-Landesparteitag in Offenburg Anfang März hat die Polizei rund 400 Teilnehmer identifiziert. Die Anzeigen gegen die Demonstranten würden nun zur weiteren Bearbeitung an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe übergeben, berichtete die Polizei am Freitag. »Die Tatvorwürfe sind vielfältig und reichen von Verstößen gegen das Versammlungs- und Waffengesetz über Sachbeschädigungen und Beleidigungen bis hin zu Landfriedensbruch und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte.«