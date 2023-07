Aktuell Land

400.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Ein Schaden von rund 400.000 Euro ist bei einem Wohnungsbrand in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) entstanden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten einen 82 Jahre alten Bewohner aus seiner völlig verrauchten Wohnung holen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit leichten Rauchgasvergiftung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.