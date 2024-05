Aktuell Land

39-Jähriger würgt Anwalt vor Gerichtsgebäude: U-Haft

Ein Mann ist in Karlsruhe nach einem mutmaßlich versuchten Tötungsdelikt festgenommen worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der 39-Jährige am Dienstag nach einer Gerichtsverhandlung einen 41-jährigen Rechtsanwalt vor einem Gerichtsgebäude angegriffen, zu Boden gestoßen und gewürgt haben, hieß es in der Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft vom Donnerstag. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und kam in U-Haft.