39-Jähriger soll Mutter mit Messer getötet haben

Ein 39 Jahre alter Mann soll in Freiburg seine Mutter mit einem Messer getötet haben. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Die 78-Jährige war tot in ihrer Wohnung gefunden worden.