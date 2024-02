Aktuell Land

37-Jährige tot in Schramberger Wohnung gefunden

Der Rettungsdienst hat eine 37-Jährige am Dienstagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Schramberg (Kreis Rottweil) gefunden. Nach Auskunft der Polizei vom Donnerstag ist ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Die Beamten nahmen den erheblich betrunkenen 38 Jahre alten Lebensgefährten am Dienstag vorläufig fest. Er kam am Mittwoch aber wieder auf freien Fuß. Die Polizei brachte ihn in eine Klinik.