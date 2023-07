Aktuell Land

35 Jahre alter Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Ein 35 Jahre alter Mann ist bei Arbeiten auf einem Dach mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, legte der 35-Jährige mit Kollegen Dielen auf dem Dach einer Lagerhalle aus. Aus zunächst unbekannter Ursache brach er am Mittwoch offenbar durch eine Dachplatte und stürzte aus rund sechs Metern in die Tiefe. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, wo er am Abend seinen schweren Verletzungen erlag.