35-Jähriger wegen Geiselnahme zu Haftstrafe verurteilt

Nach der Geiselnahme eines Jugendlichen ist ein 35-Jähriger zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. »Es wurde seine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet sowie Haftbefehl gegen den Angeklagten erlassen«, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Hechingen am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, im April in Balingen (Zollernalbkreis) einen damals 17-Jährigen in einen Keller gelockt, gewürgt und mit einer Waffe bedroht zu haben.