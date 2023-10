Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 34-Jähriger ist südöstlich von Stuttgart bei einem Streit auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein 45-Jähriger sei am Sonntag als Verdächtiger noch am Tatort in Kirchheim unter Teck festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Der Verletzte schwebe in Lebensgefahr. »Wir gehen derzeit von einer Beziehungstat aus«, sagte der Sprecher. Die Hintergründe sind noch unklar. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.