Aktuell Land

33 Jahre alte Frau soll auf Vater eingestochen haben

Eine 33 Jahre alte Frau soll am Sonntag in Mannheim auf ihren Vater eingestochen haben. Die 33-Jährige sitzt seit Montag in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag meldete. Ihr wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 64 Jahre alte Mann ist mittlerweile außer Lebensgefahr. In der Wohnung befand sich zum Tatzeitpunkt auch der einjährige Sohn der Tatverdächtigen. Das Kind kam wegen leichter Verletzungen in eine Klinik. Zu diesen Verletzungen konnte eine Polizeisprecherin keine Angaben machen. Dies müsse noch ermittelt werden, sagte sie.